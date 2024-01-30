Отгрузили 4 мяча. Оболонь в спарринге разгромила словацкий Земплин

Во вторник, 30 января, "Оболонь" провела очередной матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Подопечные Валерия Иващенко встречались со словацким клубом "Земплин" Михаловце. Встреча завершилась крупной победой "пивоваров" со счетом 4:1.

Голами за украинский клуб отличились Олег Слободян, Игорь Краснопир, Евгений Запорожец и Сергей Суханов. В составе "Земплина" единственным мячом отличился Артур Мусак.

Следующий поединок "Оболонь" проведет 3 февраля против ФК "Ахал" (Туркменистан).

Товарищеский матч, 30 января 2024 год

"Оболонь" - "Земплин" 4:1

Голы: Слободян 16 (пен), Краснопир 30, Запорожец 67, Суханов 70 - Мусак 14.