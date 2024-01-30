Шахтер назвал еще двух соперников на зимнем сборе

Пресс-служба "Шахтера" обнародовала ближайшие планы команды и назвала соперников в следующих спаррингах.

Футболисты донецкого клуба после двух недель интенсивной работы на зимних сборах получили от тренерского штаба несколько выходных для отдыха и восстановления сил, а 1 февраля "горняки" снова соберутся в Белеке и возобновят тренировочный процесс.

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3 февраля "оранжево-черные" проведут два контрольных матча. В 12:00 дончане сыграют с чешской командой "Градец-Кралове", в 16:30 подопечные Марино Пушича встретятся с представителем Премьер-лиги Боснии и Герцеговины "Вележем". Время указано киевское.

Все спарринги "Шахтера" будут показаны в прямом эфире на клубном YouTube-канале дончан.