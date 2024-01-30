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Ворскла - Арка (Гдыня). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Премьер-лига

Ворскла - Арка (Гдыня) ⋇ 30.01.2024 ⋇ Смотреть матч онлайн ✅ Прямые трансляции футбольных матчей ⚽️

Ворскла - Арка (Гдыня). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

vorskla.com.ua

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У "Ворсклы" сменился спарринг-партнер. Полтавчане сыграют против польской "Арки" из Гдыни. Матч начнется в 16:00. Прямая видеотрансляция состоится на YouTube.

Контрольный матч

"Ворскла" (Украина) - "Арка" (Гдыня, Польша)

Видеотрансляция - YouTube

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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