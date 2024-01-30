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Ворскла - Арка (Гдыня). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
Ворскла - Арка (Гдыня) ⋇ 30.01.2024 ⋇ Смотреть матч онлайн ✅ Прямые трансляции футбольных матчей ⚽️
vorskla.com.ua
У "Ворсклы" сменился спарринг-партнер. Полтавчане сыграют против польской "Арки" из Гдыни. Матч начнется в 16:00. Прямая видеотрансляция состоится на YouTube.
Контрольный матч
"Ворскла" (Украина) - "Арка" (Гдыня, Польша)
Видеотрансляция - YouTube
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Источник:YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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