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Рябов: Пытались показать свой футбол, но где-то уже накопилась усталость

Премьер-лига

Защитник "Кривбасса" - о поражении от чешской "Виктории" (0:3)

Рябов: Пытались показать свой футбол, но где-то уже накопилась усталость

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Вячеслав Рябов поделился мыслями о контрольном матче на испанских сборах против чешской "Виктории" (0:3).

- Вячеслав, какие впечатления по спаррингу?

- Какие здесь впечатления... Не очень хорошие. Уступили 0:3. Пытались показать свой футбол, но где-то уже накопилась усталость к этому моменту сборов, ведь играем под нагрузками. Соперник оказался крепче. Возможно, мы где-то проиграли в борьбе больше. Пропустили три необязательных гола, из них два после стандартов. Будем работать над ошибками.

- Довольно жесткий получился матч. Почему так произошло?

- Идут сборы. Встретились две мужские команды, у которых после тяжелых тренировок есть определенная психологическая усталость. Возможно, бойцовские качества взяли верх над эмоциями. Такое бывает, это футбол. Подобные поединки бывают на сборах очень часто.

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- Впереди несколько выходных. Команда успеет восстановиться перед насыщенным последним сбором?

- Хорошо, что есть эта пауза, поэтому должны успеть. Перезагрузимся и наберемся сил. Остается всего две недели сборов и затем недельный цикл перед матчем с ЛНЗ, - сказал Рябов.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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