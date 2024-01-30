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Рябов: Пытались показать свой футбол, но где-то уже накопилась усталость
Защитник "Кривбасса" - о поражении от чешской "Виктории" (0:3)
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Защитник "Кривбасса" Вячеслав Рябов поделился мыслями о контрольном матче на испанских сборах против чешской "Виктории" (0:3).
- Вячеслав, какие впечатления по спаррингу?
- Какие здесь впечатления... Не очень хорошие. Уступили 0:3. Пытались показать свой футбол, но где-то уже накопилась усталость к этому моменту сборов, ведь играем под нагрузками. Соперник оказался крепче. Возможно, мы где-то проиграли в борьбе больше. Пропустили три необязательных гола, из них два после стандартов. Будем работать над ошибками.
- Довольно жесткий получился матч. Почему так произошло?
- Идут сборы. Встретились две мужские команды, у которых после тяжелых тренировок есть определенная психологическая усталость. Возможно, бойцовские качества взяли верх над эмоциями. Такое бывает, это футбол. Подобные поединки бывают на сборах очень часто.
- Впереди несколько выходных. Команда успеет восстановиться перед насыщенным последним сбором?
- Хорошо, что есть эта пауза, поэтому должны успеть. Перезагрузимся и наберемся сил. Остается всего две недели сборов и затем недельный цикл перед матчем с ЛНЗ, - сказал Рябов.
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