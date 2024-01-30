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Нещерет и Гусев выйдут в старте Динамо на матч с Пахтакором

Премьер-лига
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Киевляне сыграют с командой Шацких

Нещерет и Гусев выйдут в старте Динамо на матч с Пахтакором

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Сегодня, "Динамо" сыграет третий поединок на турецком сборе. Киевляне сыграют с ташкентским "Пахтакором", главным тренером которого является экс-динамовец Максим Шацких

Уже стал известен стартовый состав "Динамо" на эту встречу:

"Динамо": Нещерет, Алексей Гусев, Попов, Сирота, Дубинчак, Андриевский, Рамадани, Волошин, Шапаренко, Бенито, Ванат,

Запасные: Бущан, Моргун, Вивчаренко, Бражко, Караваев, Кабаев, Малыш, Дячук, Диалло, Михавко, Царенко, Пономаренко.

Спарринг начнется в 16:00 по киевскому времени. UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Напомним, вчера "Динамо" проиграло в спарринге польской "Легии".

Читайте такжеДинамо – Пахтакор. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
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Динамо (Киев) Пахтакор (Ташкент)
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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