Нещерет и Гусев выйдут в старте Динамо на матч с Пахтакором

Сегодня, "Динамо" сыграет третий поединок на турецком сборе. Киевляне сыграют с ташкентским "Пахтакором", главным тренером которого является экс-динамовец Максим Шацких

Уже стал известен стартовый состав "Динамо" на эту встречу:

"Динамо": Нещерет, Алексей Гусев, Попов, Сирота, Дубинчак, Андриевский, Рамадани, Волошин, Шапаренко, Бенито, Ванат,

Запасные: Бущан, Моргун, Вивчаренко, Бражко, Караваев, Кабаев, Малыш, Дячук, Диалло, Михавко, Царенко, Пономаренко.

Спарринг начнется в 16:00 по киевскому времени. UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Напомним, вчера "Динамо" проиграло в спарринге польской "Легии".