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Нещерет и Гусев выйдут в старте Динамо на матч с Пахтакором
Киевляне сыграют с командой Шацких
Фото: ФК Динамо Київ
Сегодня, "Динамо" сыграет третий поединок на турецком сборе. Киевляне сыграют с ташкентским "Пахтакором", главным тренером которого является экс-динамовец Максим Шацких
Уже стал известен стартовый состав "Динамо" на эту встречу:
"Динамо": Нещерет, Алексей Гусев, Попов, Сирота, Дубинчак, Андриевский, Рамадани, Волошин, Шапаренко, Бенито, Ванат,
Запасные: Бущан, Моргун, Вивчаренко, Бражко, Караваев, Кабаев, Малыш, Дячук, Диалло, Михавко, Царенко, Пономаренко.
Спарринг начнется в 16:00 по киевскому времени. UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Напомним, вчера "Динамо" проиграло в спарринге польской "Легии".
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