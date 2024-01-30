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Квасница: Штурм, пожалуй, самый сильный наш соперник на этом зимнем сборе
Вингер Руха рассказал о зимней подготовке команды
fcrukh.com
Вингер "
"У команды очень интенсивный тренировочный процесс, есть нагрузка – мы готовимся ко второй части сезона. Игроки прогрессируют и стараются делать все, что говорит тренерский штаб.
"Штурм", пожалуй, самый сильный наш соперник на этом зимнем сборе. Как и в каждом матче – мы хотим победить. Постараемся получить хороший результат и в спаррингах со "Штурмом" и "Браво", - сказал Квасница.
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