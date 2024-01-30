Первая победа на сборах. Динамо Шовковского разгромило Пахтакор Шацких

31 января киевское " Динамо " провело свой третий спарринг на сборах в Турции. После двух поражений киевляне наконец-то добыли победу, уверенно обыграв постоянного узбекского чемпиона "Пахтокор", который сейчас тренирует Максим Шацких.

Впрочем, стартовый отрезок остался за узбекской командой – "Пахтакор" актвино и высоко прессинговал, "Динамо" не могло зацепиться за мяч и выглядело не лушим образом.

Впрочем, многое перевернул первый гол, который сделал Ванат – сам заработал пенальти, сам его реализовал на 13-й минуте.

После забитого гола киевляне успокоили игру, а на 36-й минуте Ванат забил и второй гол после паса Шапаренко.

За пару минут до перерыва "Пахтакор" довольно неожиданно один гол отыграл, но в самой концовке Бенито забил и третий, причем сделал это красиво, пяткой.

Второй тайм проходил при эмоциональном преимуществе киевлян – узбеки уже особо не играли. Киевляне также не были очень активными, но все-таки добавили еще два гола (красивым получился гол Бражко) со штрафного.

5:1 первая и сразу разгромная победа "Динамо" на сборах.

Свой следующий спарринг киевляне сыграют 2 февраля с болгарским "Левски".

"Динамо" - "Пахтакор" (Ташкент, Узбекистан) 5:1

Голы: Ванат (13, пен., 36), Бенито (44), Царенко (47), Бражко (84) – Умер (42)

"Динамо" 1 тайм: Нещерет, Гусев, Попов, Сирота, Дубинчак, Андриевский, Рамадани, Волошин, Шапаренко, Бенито, Ванат

"Динамо" 1 тайм: Моргун, Вивчаренко, Михавко, Дячук, Караваев, Бражко, Царенко, Диалло, Пономаренко, Кабаев, Малыш