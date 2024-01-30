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Судаков договорился о новом контракте с Шахтером. Клаусула составит больше 100 млн евро

Премьер-лига
Обновлено

Об этом сообщает авторитетный инсайдер и журналист Фабрицио Романо

Судаков договорился о новом контракте с Шахтером. Клаусула составит больше 100 млн евро

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков договорился о новом долгосрочном соглашении с клубом!

Как сообщает авторитетный инсайдер и журналист Фабрицио Романо, новое соглашение сторон будет рассчитано до июня 2029 года.

Также источник отмечает, что в новом контракте игрока будет прописана клаусула не менее 100 млн евро.

Напомним, что этой зимой игроком активно интересовались итальянские "Наполи" и "Ювентус". Ходили слухи, что итальянцы предлагали за Судакова порядка 40 млн евро, однако эта сумма не устроила "Шахтер".

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Шахтер (Донецк) Георгий Судаков Фабрицио Романо
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Комментарии
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MaximSK (Киев)
30.01.2024 в 20:10
Если Шахтер будет продавать его за 100 млн Евро, то он завершит карьеру в Шахтере, ситуация с Мудриком уже не повторится
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Комментарии 2
MaximSK (Киев)
30.01.2024 в 20:10
Если Шахтер будет продавать его за 100 млн Евро, то он завершит карьеру в Шахтере, ситуация с Мудриком уже не повторится
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2
2
aleks68
30.01.2024 в 20:25
за 100 млн его продавать не будут.хватит и 50.ты лучше беспокойся о своем ...... динамо.ни покупок ни продаж.тихо как на кладбище
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