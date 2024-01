Судаков договорился о новом контракте с Шахтером. Клаусула составит больше 100 млн евро

Полузащитник " Шахтера " Георгий Судаков договорился о новом долгосрочном соглашении с клубом!

Как сообщает авторитетный инсайдер и журналист Фабрицио Романо, новое соглашение сторон будет рассчитано до июня 2029 года.

Также источник отмечает, что в новом контракте игрока будет прописана клаусула не менее 100 млн евро.

Напомним, что этой зимой игроком активно интересовались итальянские "Наполи" и "Ювентус". Ходили слухи, что итальянцы предлагали за Судакова порядка 40 млн евро, однако эта сумма не устроила "Шахтер".

