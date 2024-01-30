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Судаков договорился о новом контракте с Шахтером. Клаусула составит больше 100 млн евро
Об этом сообщает авторитетный инсайдер и журналист Фабрицио Романо
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "
Как сообщает авторитетный инсайдер и журналист Фабрицио Романо, новое соглашение сторон будет рассчитано до июня 2029 года.
Также источник отмечает, что в новом контракте игрока будет прописана клаусула не менее 100 млн евро.
Напомним, что этой зимой игроком активно интересовались итальянские "Наполи" и "Ювентус". Ходили слухи, что итальянцы предлагали за Судакова порядка 40 млн евро, однако эта сумма не устроила "Шахтер".
???????????? EXCL: Georgiy Sudakov agrees on new long term deal at Shakhtar Donetsk! Agreement has been reached.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2024
New deal will be valid until June 2029.
❗️ Understand it will include release clause worth more than €100m.
One to watch in the summer, top talent on list of many clubs. pic.twitter.com/2OaLgipJSd
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