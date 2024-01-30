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Черноморец объявил о подписании защитника-легионера

Премьер-лига
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Босниец из Дании

Черноморец объявил о подписании защитника-легионера

t.me/ChernomoretsOdessa

Новина українською

"Черноморец" объявил о втором зимнем подписании. Игроком одесской команды стал 22-летний боснийский центральный защитник Владимир Арсич.

Информацию по контракту клуб не дает, но Transfermarkt пишет о том, что центрбек пришел в одесский клуб на правах свободного агента и до конца текущего сезона.

Арсич - высокорослый футболист (192 см), играет на позиции центрального защитника, в усилении которой одесситы как раз нуждаются.

Последние полтора сезона футболист выступал в чемпионате Дании за клуб "Вайле", а до этого играл в родной Боснии за ФК "Крупа", "Леотар" (Требинье), ГОШК (Габела) и "Борац" (U-19) из Баня-Луки.

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Черноморец (Одесса)
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Источник:
ТГ-канал Черноморца
Опубликовал: Михаил Черныш
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