Черноморец объявил о подписании защитника-легионера

" Черноморец " объявил о втором зимнем подписании. Игроком одесской команды стал 22-летний боснийский центральный защитник Владимир Арсич.

Информацию по контракту клуб не дает, но Transfermarkt пишет о том, что центрбек пришел в одесский клуб на правах свободного агента и до конца текущего сезона.

Арсич - высокорослый футболист (192 см), играет на позиции центрального защитника, в усилении которой одесситы как раз нуждаются.

Последние полтора сезона футболист выступал в чемпионате Дании за клуб "Вайле", а до этого играл в родной Боснии за ФК "Крупа", "Леотар" (Требинье), ГОШК (Габела) и "Борац" (U-19) из Баня-Луки.