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Черноморец объявил о подписании защитника-легионера
Босниец из Дании
t.me/ChernomoretsOdessa
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Информацию по контракту клуб не дает, но Transfermarkt пишет о том, что центрбек пришел в одесский клуб на правах свободного агента и до конца текущего сезона.
Арсич - высокорослый футболист (192 см), играет на позиции центрального защитника, в усилении которой одесситы как раз нуждаются.
Последние полтора сезона футболист выступал в чемпионате Дании за клуб "Вайле", а до этого играл в родной Боснии за ФК "Крупа", "Леотар" (Требинье), ГОШК (Габела) и "Борац" (U-19) из Баня-Луки.
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