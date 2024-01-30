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GdS: Юве хочет арендовать Судакова с правом обязательного выкупа в случае выхода в ЛЧ
Но переговоры идут тяжело
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Ювентус" не оставляет надежд подписать в зимнее трансферное окно центрхава "
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Источник отмечает, что туринский клуб готов арендовать игрока на оставшиеся полгода сезона с правом обязательного выкупа в случае выхода "Юве" в Лигу чемпионов.
При этом источник отмечает, что переговоры идут тяжело из-за окончательной цены на 21-летнего игрока, которую хочет получить "Шахтер".
В качестве альтернативы Судакову "Ювентус" также вступил в переговоры с "Удинезе" по Роберто Перейре.
Отметим, что недавно инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что
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