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GdS: Юве хочет арендовать Судакова с правом обязательного выкупа в случае выхода в ЛЧ

Премьер-лига
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Но переговоры идут тяжело

GdS: Юве хочет арендовать Судакова с правом обязательного выкупа в случае выхода в ЛЧ

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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"Ювентус" не оставляет надежд подписать в зимнее трансферное окно центрхава "Шахтера" Георгия Судакова, сообщает Gazzetta dello Sport.

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Источник отмечает, что туринский клуб готов арендовать игрока на оставшиеся полгода сезона с правом обязательного выкупа в случае выхода "Юве" в Лигу чемпионов.

При этом источник отмечает, что переговоры идут тяжело из-за окончательной цены на 21-летнего игрока, которую хочет получить "Шахтер".

В качестве альтернативы Судакову "Ювентус" также вступил в переговоры с "Удинезе" по Роберто Перейре.

Отметим, что недавно инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что Судаков якобы договорился с "горняками" о новом контракте, с клаусулой в 100+ миллионов евро.

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Ювентус (Турин) Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Михаил Черныш
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