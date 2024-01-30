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Ворскла в спарринге с поляками едва не упустила преимущество в три мяча
И все же одержала победу
Фото - ФК Ворскла / автор невідомий
Полтавская "Ворскла" во вторник, тридцатого января, провела свой четвертый спарринг на турецкой земле. Полтавчане противостояли представителю чемпионата Польши "Арке" (Гдыня).
Матч начался для "Ворсклы" наилучшим образом – забил новичок Ковталюк. Далее были еще мячи от Кане и Степанюка, после чего поляки начали погоню. И почти догнали. Преимущество в три мяча сократилось до минимального, но важнейший шаг "Арка" не сделала – не сравняла. Поэтому победа "Ворсклы". Уже третья на этих сборах (при одном поражении).
Следующий контрольный матч команда Долганского проведет против "Терпалики" второго февраля.
Контрольный матч
"Ворскла" - "Арка" (Гдыня, Польша) 3:2
Голы: Ковталюк (16), Кане (20), Степанюк (34) - Борецки (44), Кобацки (78)
"Ворскла": Исенко, Корниенко, Бацула, Рамирес, Крупский, Толи, Степанюк, Скляр, Мякушко, Кане, Ковталюк.
На замену выходили: Ермолов, Чеснаков, Галас, Изотов, игрок на просмотре, Сантана, Тиагуиньо, Островский.
И. о. главного тренера: Сергей Долганский
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