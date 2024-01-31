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Хавбек Руха: Сейчас мы не обращаем внимание на результат

Премьер-лига

Денис Пидгурский - о поражении от "Браво"

Хавбек Руха: Сейчас мы не обращаем внимание на результат

Фото: ФК Рух

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Полузащитник "Руха" Денис Пидгурский подвел итоги спарринга со словенским клубом "Браво" (0:3).

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"Сейчас мы не обращаем внимание на результат. На этом этапе подготовки команда смотрит на свою игру и в поединке с "Браво" нам не все удавалось. Однако мы сделали выводы после этого матча и эта игра однозначно пойдет нам на пользу.

Возраст игроков в этом товарищеском матче не был ключевым фактором итогового результата. Несмотря на то, что играла молодежь, если мы уже выступаем на таком уровне, то должны соответствовать возложенным на нас ожиданиям и получать результат. В то же время игроки словенской команды более опытные и смогли сегодня использовать это. Кроме того, им больше повезло.

У нас тяжелые сборы и тренировки, но это - наша работа. Каждый из игроков понимает, что необходимо приложить усилия, чтобы стать сильнее. Впереди у нас будет разбор игры и мы будем работать над тем, чтобы улучшить результаты", - отметил хавбек.

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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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