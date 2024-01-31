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Заря – Ягеллония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Заря – Ягеллония. Смотреть онлайн товарищеский матч
Фото: ФК Зоря Луганськ
В среду, 31 января, "Заря" проведет товарищеский матч на зимних сборах в Турции. Луганчане сыграют с одним из лидеров Экстраклясы "Ягеллонией".
Поединок между командами начнется в 10:00. Прямая трансляция спарринга будет доступна на YouTube-канале луганского клуба и FootballHub.
Товарищеский матч, 31 января 2024 год
"Заря" – "Ягеллония" 10:00
Трансляция - YouTube-канал "Зари", FootballHub
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Источник:YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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