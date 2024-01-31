Тренер Вереса: Приезд Сергея Реброва на игру - это хороший стимул

Исполняющий обязанности главного тренера "Вереса" Олег Шандрук поделился мыслями об игре команды с "ВиОном" (0:0) и эмоциями от встречи с Сергеем Ребровым.

"Радует, что не пропустили, не плохо выглядели в плане организации защитных действий. В атаке могли сыграть более эффективно. Но мы получили хорошую информацию для размышлений и анализа дальнейших действий. Еще третьего февраля сыграем двумя составами, перетасуем.

Для данного этапа подготовки - это был очень хороший спарринг. Много борьбы, немного моментов. Здесь очень важна реализация этих нескольких возможностей. Мы играли острее впереди, у Марко был прекрасный момент во втором тайме, до перерыва - у Стаса Шарая. Реализация должна быть лучше. Но ничего. Повторюсь - мы получили качественную информацию для работы.

Приезд Сергея Реброва на игру - это хороший стимул. И для тренерского штаба, и для команды. Когда в раздевалку заходит тренер национальной сборной - это радует, подбадривает и вдохновляет", - рассказал Шандрук.