Пастух: Всегда интересно играть против таких команд как Штурм

Полузащитник "Руха" Евгений Пастух рассказал о спарринге со "Штурмом (0:0) и объяснил, почему такие товарищеские матчи важны в подготовке.

"Штурм" - одна из тех команд, с которыми всегда интересно играть и можно проверить свой уровень на их фоне. И австрийцы, и мы имели моменты, чтобы забить, но не реализовали их, поэтому ничья - закономерный результат.

Если сравнивать игроков, то у "Штурма" более квалифицированные и мастеровитые футболисты, поэтому хочется играть с такими соперниками. В то же время несмотря на высокий темп игры нагрузки были нормальные - для нас не было проблем поддерживать эту интенсивность.

В целом наши сборы проходят в нормальном режиме. Да, мы много работаем, есть нагрузки, но это нормально для подготовительного периода - работаем дальше, - сказал Пастух.