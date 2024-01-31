На просмотре в Минае находится 20-летний защитник

Левый защитник Алексей Малаки, у которого в конце прошлого года истек контракт с "Колосом", находится в расположении "Миная", сообщает Sport.ua.

Правда, как отмечает источник, в последние дни футболист не тренировался из-за простуды.

20-летний Малаки в осенней части сезона провел 15 матчей и забил 1 мяч за "Диназ" в Первой лиге. Ранее он играл за юношескую и молодежную команды "Колоса", "Горняк-Спорт" и "Ниву" из Бузовой.

"Минай" занимает последнее место в УПЛ, набрав 6 очков в 15 матчах.

Ранее мы писали, что "Минай" отсеял 20 потенциальных новичков.