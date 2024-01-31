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На просмотре в Минае находится 20-летний защитник
В последнее время футболист играл в аренде в Первой лиге
Фото: ФК Колос
Левый защитник Алексей Малаки, у которого в конце прошлого года истек контракт с "Колосом", находится в расположении "Миная", сообщает Sport.ua.
Правда, как отмечает источник, в последние дни футболист не тренировался из-за простуды.
20-летний Малаки в осенней части сезона провел 15 матчей и забил 1 мяч за "Диназ" в Первой лиге. Ранее он играл за юношескую и молодежную команды "Колоса", "Горняк-Спорт" и "Ниву" из Бузовой.
"Минай" занимает последнее место в УПЛ, набрав 6 очков в 15 матчах.
Ранее мы писали, что "Минай" отсеял 20 потенциальных новичков.
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