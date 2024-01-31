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Израильский легионер покинул Черноморец - он может оказаться в другом клубе УПЛ
Хавбек имеет три предложения для продолжения карьеры
Фото: ФК Чорноморець
Полузащитник "Черноморца" Гай Хадида покидает одесский клуб, сообщает пресс-служба команды.
Стороны приняли решение о прекращении сотрудничества.
Согласно данным ТаТоТаке, израильский хавбек имеет три конкретных продолжения карьеры. Одно - из УПЛ, два других - с родины. 28-летний футболист определится в ближайшие дни.
Гай Хадида выступал за "Черноморец" с февраля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей за "моряков" во всех турнирах, в которых отметился 1 забитым мячем. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.
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