Израильский легионер покинул Черноморец - он может оказаться в другом клубе УПЛ

Полузащитник "Черноморца" Гай Хадида покидает одесский клуб, сообщает пресс-служба команды.

Стороны приняли решение о прекращении сотрудничества.

Согласно данным ТаТоТаке, израильский хавбек имеет три конкретных продолжения карьеры. Одно - из УПЛ, два других - с родины. 28-летний футболист определится в ближайшие дни.

Гай Хадида выступал за "Черноморец" с февраля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей за "моряков" во всех турнирах, в которых отметился 1 забитым мячем. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.