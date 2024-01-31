  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Израильский легионер покинул Черноморец - он может оказаться в другом клубе УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Израильский легионер покинул Черноморец - он может оказаться в другом клубе УПЛ

Премьер-лига

Хавбек имеет три предложения для продолжения карьеры

Израильский легионер покинул Черноморец - он может оказаться в другом клубе УПЛ

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Полузащитник "Черноморца" Гай Хадида покидает одесский клуб, сообщает пресс-служба команды.

Стороны приняли решение о прекращении сотрудничества.

Согласно данным ТаТоТаке, израильский хавбек имеет три конкретных продолжения карьеры. Одно - из УПЛ, два других - с родины. 28-летний футболист определится в ближайшие дни.

Гай Хадида выступал за "Черноморец" с февраля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей за "моряков" во всех турнирах, в которых отметился 1 забитым мячем. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

Читайте такжеЧерноморец объявил о подписании защитника-легионера
По теме
yellow-arrow
Шацких: Суркис никогда не лезет ни в какие процессы в Динамо и не мешает
yellow-arrow
Отыгрались за 3 минуты. Заря сыграла вничью с одним из лидеров Экстраклясы
yellow-arrow
На просмотре в Минае находится 20-летний защитник
Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Чорноморець
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости