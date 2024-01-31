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Порвал кресты. Капитан Руха выбыл до конца сезона
Хавбек получил тяжелую травму
Фото: ФК Рух
Капитан "Руха" Марко Сапуга получил тяжелую травму во вчерашнем товарищеском матче против австрийского "Штурма" (0:0), сообщает клубная пресс-служба.
Дальнейшее медобследование подтвердило: у Марка - разрыв передней крестообразной связки.
По прогнозам врачей, ориентировочное время восстановления от такой травмы составляет 7-8 месяцев. Медики "Руха" не исключают и более быстрого возвращения к тренировочному процессу, учитывая молодой возраст футболиста.
Правда, даже при таких условиях капитан "Руха" уже не сможет помочь своей команде в этом сезоне. На следующей неделе Марка ждет операция в Варшаве у одного из ведущих хирургов спортивной медицины в Европе.
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