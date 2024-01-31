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Порвал кресты. Капитан Руха выбыл до конца сезона

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Хавбек получил тяжелую травму

Порвал кресты. Капитан Руха выбыл до конца сезона

Фото: ФК Рух

Новина українською

Капитан "Руха" Марко Сапуга получил тяжелую травму во вчерашнем товарищеском матче против австрийского "Штурма" (0:0), сообщает клубная пресс-служба.

Дальнейшее медобследование подтвердило: у Марка - разрыв передней крестообразной связки.

По прогнозам врачей, ориентировочное время восстановления от такой травмы составляет 7-8 месяцев. Медики "Руха" не исключают и более быстрого возвращения к тренировочному процессу, учитывая молодой возраст футболиста.

Правда, даже при таких условиях капитан "Руха" уже не сможет помочь своей команде в этом сезоне. На следующей неделе Марка ждет операция в Варшаве у одного из ведущих хирургов спортивной медицины в Европе.

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Рух (Львов) Марко Сапуга
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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djumba (Мелитополь)
31.01.2024 в 14:24
Мда... Це мінімум на півроку... Краще б продали його, тим паче пропозиції були..
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Комментарии 1
djumba (Мелитополь)
31.01.2024 в 14:24
Мда... Це мінімум на півроку... Краще б продали його, тим паче пропозиції були..
Ответить
0
0

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