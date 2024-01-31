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Александрия обнародовала планы на вторую часть зимних сборов

Премьер-лига

Горожане запланировали 8 спаррингов

Александрия обнародовала планы на вторую часть зимних сборов

Фото: ФК Олександрія

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29 января "Александрия" завершила первую часть зимних сборов в Турции, сообщает пресс-служба команды.

Впереди футболистов ждут короткие выходные, а уже в четверг, 1 февраля, начнется вторая часть подготовки, которая продлится до 16 февраля. На этот период запланировано 8 спаррингов. Почти все соперники известны, однако, возможны изменения.

4 февраля - два спарринга. Первая, утренняя, встреча с представителем Первого дивизиона Дании ФК "Б-93", вечерняя - с командой Суперлиги Дании - ФК "Вайле".

8 февраля - два спарринга. Утром игра с представителем Суперлиги Дании - ФК "Видовре", на вечер запланирован поединок с командой Высшей лиги Туркменистана - ФК "Ахал".

Напомним, во время первого сбора команда Руслана Ротаня провела 4 матча: победа над "Левски" (2:1) и "Дукаджини" (1:0), поражение от "Плоцка" (0:2) и ничья с "Пахтакором" (1:1).

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Источник:
ФК Олександрія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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