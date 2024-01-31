Балканская тема Черноморца: Арсич стал двенадцатым представителем экс-Югославии

Боснийский защитник Владимир Арсич, заключивший контракт с "Черноморцем", стал уже 12-м по счету представителем бывшей Югославии в одесском клубе.

Первыми балканцами в команде "моряков" двадцать лет назад, в сезоне 2003/04, стали сербы Синиша Бранкович, Бранимир Субашич и босниец Джордже Инджич, которые появились в ней в период работы главным тренером Семена Альтмана. Через четыре года после их дебюта в Одессу приехали серб Марко Йованович и хорват Игорь Лозо, однако пребывание обоих под руководством тогдашнего наставника "Черноморца" Виталия Шевченко оказалось слишком коротким и ограничилось лишь четырьмя матчами на двоих в первом круге сезона-2007/08.

Очередным представителем Сербии стал Александр Тришович, ненадолго засветившийся в одесской команде в весенней части сезона-2008/09, когда у ее руля стоял Виктор Гришко. При этом наставнике и Игоре Наконечном, сменившем его вскоре после старта сезона-2009/10, поиграл и черногорец Мирко Райчевич.

После этого футболисты из экс-Югославии в "Черноморце" не появлялись пять лет, пока в команду не был приглашен сербский легионер Йован Крнета. Правда, его выступления в Одессе ограничились лишь весенним отрезком сезона-2014/15, когда "моряков" тренировал Александр Бабич.

Балканский легион "Черноморца" через три года увеличил хорват Ивица Жунич, проведший в составе одесситов один сезон-2017/18. Интересно, что ему, единственному среди своих земляков-предшественников, суждено было сыграть под руководством четырех (!) наставников, которые меняли в ходе чемпионата друг друга – Бабича, Александра Грановского, Олега Дулуба и Константина Фролова.

А затем в деятельности одесского клуба появился словенский вектор. В сезоне-2020/21 цвета "Черноморца", игравшего в первой лиге, защищал Миха Горопевшек, а в прошлом в Одессе дебютировал Лука Гучек. Компанию ему в нынешнем чемпионате составил еще один словенец – Йон Шпорн.

Что касается боснийца Владимира Арсича, то этот футболист является центральным защитником, у которого немало положительных качеств. Он обладает длинным первым пасом, умело выбирает позицию, неуступчив в борьбе и довольно неплохо играет в отборе.