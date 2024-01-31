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Заря арендует сенегальского форварда из Португалии

Премьер-лига
Обновлено

Алиун Ндур в ближайшее время переедет в Украину

Заря арендует сенегальского форварда из Португалии

фото из свободных источников

Новина українською

"Заря" договорилась об аренде 22-летнего сенегальского форварда "Эштрелы" Алиуна Ндура.

Как сообщает авторитетное португальское издание A Bola, луганчане арендует парня до конца сезона и будут иметь право выкупа игрока за 300 тысяч евро.

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Также отмечается, что "Заря" будет в полном объеме платить зарплату футболисту.

Ндур перебрался в "Эштрелу" летом минувшего года из "Белененсеша". В текущем сезоне чемпионата Португалии сыграл 9 матчей (162 минуты), в которых отдал 1 ассист.

До этого Ндур играл на родине, а также в Чехии, США, Португалии и Франции.

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Источник:
A Bola
Опубликовал: Михаил Черныш
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