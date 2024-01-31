Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря арендует сенегальского форварда из Португалии
Алиун Ндур в ближайшее время переедет в Украину
фото из свободных источников
"
Как сообщает авторитетное португальское издание A Bola, луганчане арендует парня до конца сезона и будут иметь право выкупа игрока за 300 тысяч евро.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Также отмечается, что "Заря" будет в полном объеме платить зарплату футболисту.
Ндур перебрался в "Эштрелу" летом минувшего года из "Белененсеша". В текущем сезоне чемпионата Португалии сыграл 9 матчей (162 минуты), в которых отдал 1 ассист.
До этого Ндур играл на родине, а также в Чехии, США, Португалии и Франции.
Популярное сейчас
- Состоялся очередной обмен пленными. В Украину вернулись 207 украинцев из российского плена
- Сырский, вслед за Будановым, отказался заменить Залужного на должности главкома ВСУ, - Financial Times
- Артета - про стычку Зинченко и Уайта: Мне нравится такое
- Голкипер Шахтера получил серьезную травму и выбыл на длительный срок
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО