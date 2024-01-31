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Стало известно, по какому латиноамериканскому центрбеку ведет переговоры Динамо
22-летний колумбиец, контракт которого принадлежит Форталезе
фото из свободных источников
Не так давно появилась информация, что "
Как сообщает ТаТоТаке – речь идет о 22-летнем защитнике бразильской "Форталезы" и олимпийской сборной Колумбии Брайане Себальосе.
Контракт парня принадлежит "Форталезе", хотя сейчас он играет в аренде в колумбийском "Хуниоре".
Ранее сообщалось, что кандидатура игрока была утверждена на всех уровнях, включая тренера Александра Шовковского и что переговоры ведутся довольно активно. Главной проблемой является война в Украине. Футболист пока не решился на переезд в команду УПЛ, но переговоры между сторонами продолжаются.
Отметим, что за полгода в аренде в "Хуниоре" Себальос сыграл 12 матчей, в которых забил 1 гол. Сейчас он находится в расположении олимпийской сборной Колумбии, за которую, правда, еще не дебютировал.
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