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ЛНЗ подписал второго футболиста из Косова за один день
И снова из Дриты
fc-lnz.com
ЛНЗ объявил о подписании второго косовара за день – новичком команды стал 22-летний Хайдин Салиху, который перешел из "Дриты".
Напомним, что чуть ранее в ЛНЗ объявили о
Черкасский клуб детали трансферов и контрактов не сообщает, однако ранее СМИ писали о том, что за двух футболистов ЛНЗ заплатит 400 тысяч евро.
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Салиху родился 18 января 2002 года в городе Подуево (Косово). У защитника рабочая нога – правая, рост: 185 см, вес: 80 кг.
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Источник:ЛНЗ
Опубликовал: Михаил Черныш
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