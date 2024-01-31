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ЛНЗ подписал второго футболиста из Косова за один день

Премьер-лига
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И снова из Дриты

ЛНЗ подписал второго футболиста из Косова за один день

fc-lnz.com

Новина українською

ЛНЗ объявил о подписании второго косовара за день – новичком команды стал 22-летний Хайдин Салиху, который перешел из "Дриты".

Напомним, что чуть ранее в ЛНЗ объявили о подписании из все той же "Дриты" хавбека Мухаррема Яшари.

Черкасский клуб детали трансферов и контрактов не сообщает, однако ранее СМИ писали о том, что за двух футболистов ЛНЗ заплатит 400 тысяч евро.

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Салиху родился 18 января 2002 года в городе Подуево (Косово). У защитника рабочая нога – правая, рост: 185 см, вес: 80 кг.

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Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Михаил Черныш
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