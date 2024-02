Луис Энрике вернулся в Бразилию, Малиновский проложил путь для Витиньи. Онлайн последнего дня трансферного окна

Сегодня, 1 февраля, в топ-лигах Западной Европы закрывается трансферное окно. У клубов АПЛ, Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 был месяц, чтобы оценить свои возможности и найти варианты для усиления на трансферном рынке, но часто последние вопросы удается закрыть всего за несколько часов до дедлайна.

Некоторые трансферы на стадии формальностей, а по некоторым игрокам переговоры только стартовали. Чтобы не пропустить ничего важного, присоединяйтесь к нашему онлайн дедлайна. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы узнать последнюю информацию.

Германия – 1 февраля, 19:00 по Киеву

Италия – 1 февраля, 21:00 по Киеву

Франция – 1-2 февраля, 00:00 по Киеву

Англия – 1-2 февраля, 01:00 по Киеву

Испания – 1-2 февраля, 01:00 по Киеву

Австрия – 6 февраля

Турция – 9 февраля

Швейцария – 15 февраля

Чехия – 22 февраля

Украина – 12 марта

16:40. Луис Муриэль может продолжить игровую карьеру в MLS. Американский "Орландо Сити" ведет переговоры с "Аталантой" на счет колумбийского форварда. Также к 32-летнему нападающему есть интерес со стороны миланского "Интера".

16:30. "Кадис" подписал 23-летнего шведского защитника. Айхам Усу перешел в испанский клуб из пражской "Славии" на правах аренды. Первую часть сезона игрок провел в "Хакене", где сыграл 7 матчей.

16:20. Нападающий "Вест Хэма" Саид Бенрахма близок к переходу в "Лион". 28-летний алжирец отправился во Францию для прохождения медицинского обследования. Детали трансфера пока еще не согласованы.

16:10. "Фулхэм" сделал ставку на конголезского вингера "Штутгарта" Силаса . "Дачники" предложили полугодовую аренду с обязательством выкупа игрока за 15 млн евро. Агент футболиста уже прибыл в штаб-квартиру немецкого клуба.

16:00. Большая удача "Бетиса". Зелено-полосатые договорились о продаже 23-летнего Луиса Энрике в "Ботафого" за 16 млн евро. Это вдвое больше, чем клуб заплатил за вингера полтора года назад.

И знаете, что страннее всего? Энрике в Ла Лиге не заиграл; в текущем сезоне у него только 1+3 в 21 матче. Зачем тогда переплачивать? Вероятно, агенты и директоры влияют на собственника "Ботафого" Джона Текстора не только в интересах клуба, но и про себя не забывают.

15:50. "Ноттингем" договорился о трансфере голкипера сборной Бельгии Матса Селса из "Реймса" за 6-7 млн евро. 31-летний страж ворот уже летит в Англию завершать переход. "Лесникам" понадобился вратарь после провала Одессеаса Влаходимоса, который пропустил аж 12 голов в 5 матчах после переезда в АПЛ.

15:40. Ну, и пару слов о дне. Безнадежно последняя в Ла Лиге "Альмерия" решила, что раз уж защиты нет на поле, то и в заявке столько стопперов не надо. За день южане отпустили в разные стороны сразу троих - Убулан Мендес поехал в "Мирандес", Каики - в "Альбасете" (это аренды), а вот Серхио Акиеме подписался за 6 млн в "Реймсе", который борется за еврокубки во Франции. Повезло воспитаннику "Реала".

15:30. "Барселона" и "Тоттенхэм" обхаживают 17-летнего центрхава из "Юргордена" Лукаса Бергваля . Молодой талант уже побывал на базе и одних, и других, и взял время на раздумья. Mundo Deportivo пишет, что "Шпоры" предлагают и больше денег, и Деяна Кулушевского в качестве посредника. У "Барсы" шансов мало.

15:20. И еще одна новость от команды Ильи Забарного. "Борнмут" получил предложение от "Ипсвича" по аренде центрфорварда Киффера Мура . Тот вылетел из основы и, наверное, ему реально лучше уйти на уровень ниже - тем более, там весело; "Трактористы" борются за первый с 2002 года выход в элиту.

15:10. Обычное дело - "Монако" сплавляет балласт, который ему втюхали агенты. Правда, на сей раз не особо удачно - только аренды без права выкупа.

Так, форвард Майрон Боаду едет в "Твенте", а опорник Эллиот Матасо - в "Антверпен". Обоих обратно на "Стад Луи ІІ", мягко говоря, не ждут. На двоих они набегали лишь 178 минут в текущей Лиге 1.

15:00. "Борнмут" согласовал с "Хетафе" аренду центрфорварда Энеса Унала , впереди медосмотр. 26-летний турок был лидером синих до прошлого мая, когда порвал крестообразные связки. С тех пор он долго лечился, и так и не набрал привычных кондиций. Рискуют "Вишни".

14:50. Круговорот сбитых летчиков в "Бетисе". Сегодня зелено-полосатые отдали в аренду "Кадису" 30-летнего Хуанми , который не прижился в Саудовской Аравии. и уже нашли ему замену - 32-летнего Седрика Бакамбу .

Конголезец в этом сезоне забил только 1 гол в турецкой Суперлиге за "Галатасарай", и "Львы" согласились его продать за 4,5 млн. Сделка в стиле "что смогли - то и купили".

14:40. Креативный хавбек Саид Бенрама летит во Францию - его до конца сезона у "Вест Хэма" арендует "Лион". Опция выкупа тоже прописана - за 17 млн евро. "Ткачи" впервые с 80-х борются за выживание в Лиге 1. Поможет ли им Бенрама? Он игрок настроения, а в этом сезоне его у алжирца не было - 22 матча без голов.

14:30. Не пощадили боссы "Милана" юного центрбека Марко Пеллегрино - отдали до конца сезона в аренду "Салернитане", которая пропускает в среднем по 2 гола за 90 минут.

Ранее "Россонери" пытались впихнуть аргентинца в "Брест" как часть сделки по выкупу Лилиана Брассье, но бретонцы отказали - они впервые в истории клуба борются за выход в ЛЧ.

14:20. Тяжела и безрадостна жизнь деградирующего ветерана - это вам подтвердит Ислам Слимани . За последние 4 года алжирец поменял 8 клубов из 5 разных стран.

Сегодня вот 35-летний центрфорвард выписался из Бразилии и перешел в бельгийский "Мехелен". Хоть кто-то верит, что надолго?

14:10. И опять Италия, они сегодня активнее прочих. Некогда грозный Андреа Белотти , которого сравнивали с самим Андреем Шевченко, не пробившись в старт "Ромы" на полгода уехал в аренду в "Фиорентину".

Интерес "Фиалок" понятен - их центрфорварды Мбала Нзола и Бельтран на двоих забили 6 голов за полгода в Серии А. Но есть также ощущение, что Белотти уже дал футболу все, что мог, и больше у него ничего нет.

14:00. Интересно получается - год назад из "Марселя" в "Дженоа" в аренду с правом выкупа поехал Руслан Малиновский, у него все получилось, и теперь тем же маршрутом проследовал нападаюший Витинья . Совпадение?

A new number 9 is in Genoa: Vitinha is rossoblù



???????????????? pic.twitter.com/Bo6ULSkf2b