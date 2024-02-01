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Унион отпускает и покупает, Астон Вилла нашла таланта в Чемпионшипе. Онлайн последнего дня трансферного окна

Премьер-лига
Обновлено

Последний день, когда можно спасти сезон трансферами

Унион отпускает и покупает, Астон Вилла нашла таланта в Чемпионшипе. Онлайн последнего дня трансферного окна

Фото: twitter.com/juventusfc/Автор - невідомий

Новина українською

Сегодня, 1 февраля, в топ-лигах Западной Европы закрывается трансферное окно. У клубов АПЛ, Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 был месяц, чтобы оценить свои возможности и найти варианты для усиления на трансферном рынке, но часто последние вопросы удается закрыть всего за несколько часов до дедлайна.

Некоторые трансферы на стадии формальностей, а по некоторым игрокам переговоры только стартовали. Чтобы не пропустить ничего важного, присоединяйтесь к нашему онлайн дедлайна. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы узнать последнюю информацию.

Содержание

Когда закрывается трансферное окно

Германия – 1 февраля, 19:00 по Киеву

Италия – 1 февраля, 21:00 по Киеву

Франция – 1-2 февраля, 00:00 по Киеву

Англия – 1-2 февраля, 01:00 по Киеву

Испания – 1-2 февраля, 01:00 по Киеву

Австрия – 6 февраля

Турция – 9 февраля

Швейцария – 15 февраля

Чехия – 22 февраля

Украина – 12 марта

Главные трансферы дня

Онлайн трансферного дедлайна

13:40. "Бавария", тем временем, решила, что умнее всех, и вместо готового игрока купила ребенка - 16-летнего Йохана Куси-Асаре из шведского АИКа. Сумма сделки - 4,5 млн. Играет новичок центрфорварда, даже 4 раза вышел во взрослом первенстве Швеции. Кот в мешке.

13:30. И опять Фабрицио Романо - у него информация, что ближе к вечеру центрхав Стефано Сенси отправится в Англию, чтобы завершить полноценный переход в "Лестер". "Лисы" сейчас лидируют в Чемпионшипе. Сенси, в свою очередь, набегал лишь 65 минут за полгода в "Интере". Фраттези, Чалханоглу, Барелла, Асллани и другие его съели.

13:20. "Астон Вилла" подписала 21-летнего таланта из "Миддлсбро" Моргана Роджерса. Сумма - 8 млн фунтов сразу и еще 7 - бонусами.

И знаете, что удивляет? Основная позиция парня - левый вингер, а "Вилланы" играют с парой форвардов. Впрочем, Эмери и Мончи - это дуэт с идеями, что-то да придумают.

13:10. С этим трансфером спешки нет, но Фабрицио Романо пишет, что все на финальной стадии - итак, Серж Орье из "Ноттингема" перебирается в "Галатасарай". 31 год уже ивуарийцу, пора и на заработки. Тем более, он уже играет так, что невольно закрадывается мысль о паспортном фокусе а-ля Тарибо Уэст.

13:00. Всем привет! В этом онлайне сегодня будем наблюдать за последними трансферами зимы-2024 в европейских топ-лигах.

Больших сделок от грандов не ждем - скорее, хедлайнерами будут клубы, которым не удалась первая половина сезона. Например, "Унион Берлин", который отпустил в "Вольфсбург" центрфорварда Кевина Беренса, а параллельно за 4,75 млн евро привез из ПСВ левого вингера Йорбе Вертессена. Трудяга для команды пахарей - кажется, it's a match.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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