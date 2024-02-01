  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черноморец - Алашкерт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец - Алашкерт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Премьер-лига

Черноморец - Алашкерт. Смотреть онлайн товарищеский матч

Черноморец - Алашкерт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

В четверг, 1 февраля, "Черноморец" сыграет очередной контрольный матч на турецких сборах. Соперником подопечных Романа Григорчука будет армянский "Алашкерт", который занимает 5-е место в таблице чемпионата Армении.

Начало поединка запланировано на 14:30 по Киеву. Трансляция встречи состоится на YouTube-канале "Черноморца".

Товарищеский матч, 1 февраля 2024 год
"Черноморец" - "Алашкерт" 14:30
Трансляция - YouTube-канал "Черноморца"

По теме
yellow-arrow
Официально. Верес арендовал двух футболистов Полесья
yellow-arrow
Балан - о визите Реброва: У многих молодых ребят, видимо, пульс зашкаливал
yellow-arrow
Колос - Динамо Ческе-Будеёвице. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Черноморец (Одесса) Алашкерт (Мартуни) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости