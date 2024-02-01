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Черноморец - Алашкерт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Черноморец - Алашкерт. Смотреть онлайн товарищеский матч
Фото: ФК Чорноморець
В четверг, 1 февраля, "Черноморец" сыграет очередной контрольный матч на турецких сборах. Соперником подопечных Романа Григорчука будет армянский "Алашкерт", который занимает 5-е место в таблице чемпионата Армении.
Начало поединка запланировано на 14:30 по Киеву. Трансляция встречи состоится на YouTube-канале "Черноморца".
Товарищеский матч, 1 февраля 2024 год
"Черноморец" - "Алашкерт" 14:30
Трансляция - YouTube-канал "Черноморца"
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Источник:YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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