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Колос - Динамо Ческе-Будеёвице. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Колос - Динамо Ч-Б. Смотреть онлайн товарищеский матч
Фото: ФК Колос
В четверг, 1 февраля, "Колос" проведет первый спарринг на зимних сборах в Турции. Ковалевская команда померяется силами с представителем высшего дивизиона Чехии - "Динамо" Ческе-Будеёвице. Сейчас этот коллектив занимает последнее место в таблице.
Контрольная игра начнется в 16:00 по киевскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на YouTube-канале "Колоса".
Товарищеский матч, 1 февраля 2024 год
"Колос - "Динамо" (Ческе-Будеёвице) 16:00
Трансляция - YouTube-канал "Колоса"
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Источник:YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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