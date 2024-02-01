Колос - Динамо Ческе-Будеёвице. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

В четверг, 1 февраля, "Колос" проведет первый спарринг на зимних сборах в Турции. Ковалевская команда померяется силами с представителем высшего дивизиона Чехии - "Динамо" Ческе-Будеёвице. Сейчас этот коллектив занимает последнее место в таблице.

Контрольная игра начнется в 16:00 по киевскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на YouTube-канале "Колоса".

Товарищеский матч, 1 февраля 2024 год

"Колос - "Динамо" (Ческе-Будеёвице) 16:00

Трансляция - YouTube-канал "Колоса"