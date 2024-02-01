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Колос - Динамо Ческе-Будеёвице. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

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Колос - Динамо Ч-Б. Смотреть онлайн товарищеский матч

Колос - Динамо Ческе-Будеёвице. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Фото: ФК Колос

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В четверг, 1 февраля, "Колос" проведет первый спарринг на зимних сборах в Турции. Ковалевская команда померяется силами с представителем высшего дивизиона Чехии - "Динамо" Ческе-Будеёвице. Сейчас этот коллектив занимает последнее место в таблице.

Контрольная игра начнется в 16:00 по киевскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на YouTube-канале "Колоса".

Товарищеский матч, 1 февраля 2024 год
"Колос - "Динамо" (Ческе-Будеёвице) 16:00
Трансляция - YouTube-канал "Колоса"

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Колос (Ковалевка) смотреть футбол онлайн
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Источник:
YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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