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Источник назвал зарплату, которую Судаков может получать по новому контракту в Шахтере

Премьер-лига
Обновлено

Оклад украинца значительно вырос

Источник назвал зарплату, которую Судаков может получать по новому контракту в Шахтере

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

На днях в СМИ появилась информация о том, что полузащитник Георгий Судаков переподписал контракт с "Шахтером" - до июня 2029 года. Заработная плата украинца по новому договору может значительно вырасти, сообщает журналист Михаил Спиваковский.

Источник утверждает, что Судаков мог выступить инициатором продления контракта на лучших условиях.

"У Судакова была какая-то определенная зарплата, назовем условно 15-20 тысяч. В апреле прошлого года (до переподписания контракта - прим.), мы понимаем, что его заработная плата должна была вырасти вдвое, ведь он этого заслужил.

Но рыночные условия на момент апреля 2023-го и того, что сейчас происходит вокруг Судакова - это совершенно разные вещи.

Я думаю, что сейчас это должно быть минимум 1,5-2 млн в год", - сказал Спиваковский в эфире программы ТаТоТаке.

Ранее сообщалось, что в новом контракте Судакова будет прописана клаусула не менее 100 млн евро.

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Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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