  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мирон Маркевич: Булезу мы пригласили для усиления конкуренции
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мирон Маркевич: Булезу мы пригласили для усиления конкуренции

Премьер-лига

Наставник "Карпат" подтвердил переход игрока

Мирон Маркевич: Булезу мы пригласили для усиления конкуренции

Фото: ФК Минай

Новина українською

Левый защитник "Шахтера" Андрей Булеза весеннюю часть сезона проведет на правах аренды за "Карпаты".

Главный тренер "зелено-белых" Мирон Маркевич рассказал о переходе игрока.

"Булезу мы пригласили для усиления конкуренции за место в стартовом составе. Он перспективный футболист. Но опция выкупа в условиях аренды не предусмотрена.

Все будет зависеть от того, как воспитанник закарпатского футбола проявит себя в "Карпатах". Сейчас он уже присоединился к нашей команде", - отметил наставник.

Напомним, что в осенней части сезона 20-летний Булеза выступал на правах аренды за "Минай". На его счету 11 матчей, без результативных действий.

Читайте такжеМирону Маркевичу – 73 года: что вы знаете о наставнике Карпат? Квиз от UA-Футбол
По теме
yellow-arrow
Минай определился еще с тремя спарринг-партнерами
yellow-arrow
Динамо опровергло проведение матча с Ордабасы: казахстанцы сыграют с клубом из РФ
yellow-arrow
Унион отпускает и покупает, Астон Вилла нашла таланта в Чемпионшипе. Онлайн последнего дня трансферного окна
Шахтер (Донецк) Карпаты (Львов) Андрей Булеза
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости