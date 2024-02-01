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Мирон Маркевич: Булезу мы пригласили для усиления конкуренции
Наставник "Карпат" подтвердил переход игрока
Фото: ФК Минай
Левый защитник "Шахтера" Андрей Булеза весеннюю часть сезона проведет на правах аренды за "Карпаты".
Главный тренер "зелено-белых" Мирон Маркевич рассказал о переходе игрока.
"Булезу мы пригласили для усиления конкуренции за место в стартовом составе. Он перспективный футболист. Но опция выкупа в условиях аренды не предусмотрена.
Все будет зависеть от того, как воспитанник закарпатского футбола проявит себя в "Карпатах". Сейчас он уже присоединился к нашей команде", - отметил наставник.
Напомним, что в осенней части сезона 20-летний Булеза выступал на правах аренды за "Минай". На его счету 11 матчей, без результативных действий.
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