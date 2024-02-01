Мирон Маркевич: Булезу мы пригласили для усиления конкуренции

Левый защитник "Шахтера" Андрей Булеза весеннюю часть сезона проведет на правах аренды за "Карпаты".

Главный тренер "зелено-белых" Мирон Маркевич рассказал о переходе игрока.

"Булезу мы пригласили для усиления конкуренции за место в стартовом составе. Он перспективный футболист. Но опция выкупа в условиях аренды не предусмотрена.

Все будет зависеть от того, как воспитанник закарпатского футбола проявит себя в "Карпатах". Сейчас он уже присоединился к нашей команде", - отметил наставник.