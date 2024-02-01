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Игрок Кривбасса: Салах - самый сильный соперник, против которого я играл

Премьер-лига

Даниэль Соса дал краткие ответы на вопросы клубной пресс-службы

Игрок Кривбасса: Салах - самый сильный соперник, против которого я играл

Фото: ФК Кривбас

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Нападающий "Кривбасса" и сборной Нигера Даниэль Соса ответил на 10 футбольных вопросов:

- Лучший игрок всех времен?

- Лионель Месси. Потому что он настоящая легенда.

- Самый крутой неукраинский клуб?

- "Манчестер Сити".

- Тренер номер один в мире?

- Пеп Гвардиола. Потому что он топовый тренер, лучший в мире.

- Самый памятный момент футбольной карьеры?

- Это мой гол в ворота сборной Алжира в квалификации Кубка африканских наций.

- Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?

- Мохаммед Салах. Когда сборная Нигера встречалась с Египтом.

- Любимая книга или фильм о футболе?

- Это фильм "Разная слава Бекхэма".

- Лучшее восстановление после матча?

- Бочка со льдом, а также сон.

- Топовый клуб Независимой Украины?

- "Кривбасс" Кривой Рог.

- Ваша футбольная мечта?

- Получить награду лучшему футболисту Африки.

- Лучший тренер Украины после Лобановского?

- Юрий Вернидуб.

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Кривбасс (Кривой Рог) Даниэль Соса
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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