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Игрок Кривбасса: Салах - самый сильный соперник, против которого я играл
Даниэль Соса дал краткие ответы на вопросы клубной пресс-службы
Фото: ФК Кривбас
Нападающий "Кривбасса" и сборной Нигера Даниэль Соса ответил на 10 футбольных вопросов:
- Лучший игрок всех времен?
- Лионель Месси. Потому что он настоящая легенда.
- Самый крутой неукраинский клуб?
- "Манчестер Сити".
- Тренер номер один в мире?
- Пеп Гвардиола. Потому что он топовый тренер, лучший в мире.
- Самый памятный момент футбольной карьеры?
- Это мой гол в ворота сборной Алжира в квалификации Кубка африканских наций.
- Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?
- Мохаммед Салах. Когда сборная Нигера встречалась с Египтом.
- Любимая книга или фильм о футболе?
- Это фильм "Разная слава Бекхэма".
- Лучшее восстановление после матча?
- Бочка со льдом, а также сон.
- Топовый клуб Независимой Украины?
- "Кривбасс" Кривой Рог.
- Ваша футбольная мечта?
- Получить награду лучшему футболисту Африки.
- Лучший тренер Украины после Лобановского?
- Юрий Вернидуб.
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