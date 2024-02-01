Защитник Вереса: Ребров пожелал нам успеха в реализации нашей задачи - остаться в УПЛ

Защитник "Вереса" Александр Мельник проанализировал игру против словацкого "ВиОна" (0:0).

"Пытались играть в футбол, контролировать мяч. Но было непросто. Потому что играли на фоне больших нагрузок, ноги не успели еще отойти после тренировки.

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Это контрольная игра, где тренеры увидели наши ошибки, над чем нужно работать дальше. Будем исправлять ошибки и работать дальше.

От меня тренерский штаб требовал больше играть в глубину, потому что линия обороны соперника поднималась высоко. Мы не пропустили, но и не забили. Поэтому, есть над чем работать.

Было приятно увидеться в раздевалке с главным тренером национальной сборной. Сергей Ребров пожелал нам успеха в реализации нашей задачи - остаться в УПЛ. Это мотивирует. Это приятно, что он следит и за нашей командой. Нужно прогрессировать и иметь цель попасть в сборную", - сказал Мельник.