Взбучка от армян. Черноморец снова проиграл в Турции

Сегодня у одесского "Черноморца" был очередной игровой день на турецком сборе. Подопечные Романа Григорчука встречались в контрольном матче с ереванским "Алашкертом", занимающим в чемпионате Армении 5-е место. Следует сказать, что спарринг-партнер у одесситов оказался из когорты крепких орешков. Уже в дебюте поединка армянская команда часто гостила на половине поля "Черноморца" и добилась успеха. На 10-й минуте, после третьего углового у ворот Олега Билыка соперник открыл счет благодаря удару головой бразильца Уильяма с близкого расстояния.

Большая половина первого тайма и четверть часа второго прошли без голов, однако на 61-й быстрая контратака ереванцев завершилась результативно. Темнокожий легионер "Алашкерта" не встретил сопротивления со стороны "моряков" в центральной части поля, и приблизившись к штрафной площадке, отпасовал налево на вбегавшего в штрафную зону Артака Едигаряна. Тот не промахнулся, пробив низом в дальний угол "рамки", которую после перерыва защищал Даниил Варакута. Однако ровно через минуту "Черноморцу" удалось забить ответный мяч. Зиги Бадибанга промчался по правой бровке и прострелил вдоль ворот. Ближе к дальней стойке находился Андрей Штогрин, который без помех поразил незащищенное пространство "рамки".

Как ни ожидал тренерский штаб одесской команды увеличения оборотов подопечных с последующей реализацией голевых моментов, сделать это не удавалось. В отличие от "Черноморца", ереванцы действовали острее. В конце матча они достаточно уверенно чувствовали себя в штрафной одесситов, поразив ворота еще дважды – на 87-й минуте это сделал Карен Налбандян, а на 90-й эквадорец Ейсон Расинес.

Этот поединок был для "моряков" седьмым по счету на полях Турции. По плану команда Григорчука должна сыграть еще один матч – он должен состояться 4 февраля, перед отъездом домой.

"Черноморец" играл в таком составе: Билык (Варакута, 46), Арсич (Голуб, 46), Салюк, Гучек (Иеде, 46), Ермаков (Сытников, 67), Васильев, Кузык (Авагимян, 46), Шпорн (Присяжнюк , 67), Штогрин, Бойчук (Пшеничнюк, 84), Бадибанга.