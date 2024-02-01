Первый - Попов. Ванат ответил на вопрос, кого из игроков Динамо он взял бы на разборки

Нападающий " Динамо " Владислав Ванат рассказал, кого из партнеров по команде он бы взял "на разборки".

– Пять игроков, которых ты взял с собой на разборки?

– Ну, первого все знают.

– Попов?

– Да, Денис Попов. Затем Жора Бущан, Вова Бражко. Макс Дячук пусть попугает там всех немножко. И пусть будет Саня Тымчик.

– Он боец прямо?

– Да он конец. Ему дадут по челюсти – он не упадет.

– Не знал. Буду знать, круто.

– Но никто не пробуйте, это опасно.

– Кого бы точно не брал из команды на разборки?

– Ну, Царька бы не брал – Антоху Царенко.

– Я думаю, если бы вы взяли Царька, то потасовки бы не произошло, потому что ну что…

– Да не хочу никого обижать. Не буду на это отвечать.