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Первый - Попов. Ванат ответил на вопрос, кого из игроков Динамо он взял бы на разборки

Премьер-лига
Обновлено

А вот Царенко Ванат бы на потасовку не взял

Первый - Попов. Ванат ответил на вопрос, кого из игроков Динамо он взял бы на разборки

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Нападающий "Динамо" Владислав Ванат рассказал, кого из партнеров по команде он бы взял "на разборки".

– Пять игроков, которых ты взял с собой на разборки?

– Ну, первого все знают.

– Попов?

– Да, Денис Попов. Затем Жора Бущан, Вова Бражко. Макс Дячук пусть попугает там всех немножко. И пусть будет Саня Тымчик.

– Он боец прямо?

– Да он конец. Ему дадут по челюсти – он не упадет.

– Не знал. Буду знать, круто.

– Но никто не пробуйте, это опасно.

– Кого бы точно не брал из команды на разборки?

– Ну, Царька бы не брал – Антоху Царенко.

– Я думаю, если бы вы взяли Царька, то потасовки бы не произошло, потому что ну что…

– Да не хочу никого обижать. Не буду на это отвечать.

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Источник:
ВДИНАМО
Опубликовал: Михаил Черныш
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