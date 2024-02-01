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Первый - Попов. Ванат ответил на вопрос, кого из игроков Динамо он взял бы на разборки
А вот Царенко Ванат бы на потасовку не взял
Фото: ФК Динамо
Нападающий "
– Пять игроков, которых ты взял с собой на разборки?
– Ну, первого все знают.
– Попов?
– Да, Денис Попов. Затем Жора Бущан, Вова Бражко. Макс Дячук пусть попугает там всех немножко. И пусть будет Саня Тымчик.
– Он боец прямо?
– Да он конец. Ему дадут по челюсти – он не упадет.
– Не знал. Буду знать, круто.
– Но никто не пробуйте, это опасно.
– Кого бы точно не брал из команды на разборки?
– Ну, Царька бы не брал – Антоху Царенко.
– Я думаю, если бы вы взяли Царька, то потасовки бы не произошло, потому что ну что…
– Да не хочу никого обижать. Не буду на это отвечать.
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