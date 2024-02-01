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Источник: Вице-президента Кривбасса Гагарина немного отодвинули от сфер влияния, на которые он ранее воздействовал
Интересная информация о криворожском клубе
instagram.com/artem_gagarin_
Комментатор и соведущий "ТаТоТаке" Максим Гиленко поделился своей информацией о будущих функциях в "
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"По тому, что удалось выяснить мне, Гагарин такой вице-президент, которого, подчеркиваю, по моей информации, немного отодвинули от вообще всех сфер влияния, на которые он ранее влиял.
А это, более конкретно, маркетинг клуба, медиа и женская команда "Кривбасса", – сказал Гиленко.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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