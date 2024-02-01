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Источник: Вице-президента Кривбасса Гагарина немного отодвинули от сфер влияния, на которые он ранее воздействовал

Премьер-лига
Обновлено

Интересная информация о криворожском клубе

Источник: Вице-президента Кривбасса Гагарина немного отодвинули от сфер влияния, на которые он ранее воздействовал

instagram.com/artem_gagarin_

Новина українською

Комментатор и соведущий "ТаТоТаке" Максим Гиленко поделился своей информацией о будущих функциях в "Кривбассе" вице-президента клуба Артема Гагарина.

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"По тому, что удалось выяснить мне, Гагарин такой вице-президент, которого, подчеркиваю, по моей информации, немного отодвинули от вообще всех сфер влияния, на которые он ранее влиял.

А это, более конкретно, маркетинг клуба, медиа и женская команда "Кривбасса", – сказал Гиленко.

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Кривбасс (Кривой Рог) Артем Гагарин
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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