Источник: Вице-президента Кривбасса Гагарина немного отодвинули от сфер влияния, на которые он ранее воздействовал

Комментатор и соведущий "ТаТоТаке" Максим Гиленко поделился своей информацией о будущих функциях в " Кривбассе " вице-президента клуба Артема Гагарина.

"По тому, что удалось выяснить мне, Гагарин такой вице-президент, которого, подчеркиваю, по моей информации, немного отодвинули от вообще всех сфер влияния, на которые он ранее влиял.

А это, более конкретно, маркетинг клуба, медиа и женская команда "Кривбасса", – сказал Гиленко.