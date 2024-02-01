Официально: Заря арендовала сенегальского форварда из Португалии

Португальская "Эштрела" объявила о переходе 22-летнего сенегальского форварда команды Алиуна Ндура в луганскую " Зарю ".

Речь идет об аренде до конца сезона.

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Ранее СМИ также писали, что луганчане будут иметь право выкупа игрока за 300 тысяч евро. Также отмечалось, что "Заря" будет в полном объеме платить зарплату футболисту.

Ндур перебрался в "Эштрелу" летом минувшего года из "Белененсеша". В текущем сезоне чемпионата Португалии сыграл 9 матчей (162 минуты), в которых отдал 1 ассист.

До этого Ндур играл в Сенегале, а также в Чехии, США, Португалии и Франции.