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Официально: Заря арендовала сенегальского форварда из Португалии
Алиун Ндур до конца сезона будет играть в Заре
фото из свободных источников
Португальская "Эштрела" объявила о переходе 22-летнего сенегальского форварда команды Алиуна Ндура в луганскую "
Речь идет об аренде до конца сезона.
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Ранее СМИ также писали, что луганчане будут иметь право выкупа игрока за 300 тысяч евро. Также отмечалось, что "Заря" будет в полном объеме платить зарплату футболисту.
Ндур перебрался в "Эштрелу" летом минувшего года из "Белененсеша". В текущем сезоне чемпионата Португалии сыграл 9 матчей (162 минуты), в которых отдал 1 ассист.
До этого Ндур играл в Сенегале, а также в Чехии, США, Португалии и Франции.
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