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Кривбасс переехал в другой испанский город - там клуб завершит зимние сборы

Премьер-лига

Криворожане продолжают подготовку ко второй части сезона

Кривбасс переехал в другой испанский город - там клуб завершит зимние сборы

Фото: ФК Кривбас

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31 января стартовал третий заключительный зимний учебно-тренировочный сбор криворожского "Кривбасса", который команда проводит в Испании.

Делегация команды перебралась из Сан-Педро-дель-Пинатар в городок Ла Торре (между Мурсией и Аликанте), где красно-белые будут базироваться до 13 февраля, после чего отправятся домой.

В среду после длинных выходных "Кривбасс" возобновил работу: провел первую тренировку на сборе на травяном поле La Torre Golf Resort. Команда Юрия Вернидуба продолжает готовиться ко второй части сезона в двухразовом режиме: физические упражнения, работа с мячом, отработка передач и ударов со средней и близкой дистанции, игра в футбол на полполя.

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На вечерней тренировке 31 января прежде всего поздравили именинника Рафу Бандейру, которому исполнилось 23 года. Вернулся в общую группу Дибанго, который пропустил некоторое время в Испании из-за болезни. Красно-белые продолжают регулярно посещать тренажерный зал. Сразу после тренировок в качестве восстановления - бочки со льдом, массаж, бассейн, сауна.

Впереди - последние контрольные матчи перед стартом второй части УПЛ: 03.02 - "Хорсенс" Дания, 04.02 - "Левадия" Эстония, 06.02 - "Брентфорд" Б Англия, 10.02 - "Виборг" Дания, 13.02 - "Мурсия" Испания.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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