Динамо - Левски. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

В пятницу, 2 февраля, "Динамо" проведет свой четвертый матч на зимних сборах в Турции. Соперником подопечных Александра Шовковского будет болгарский "Левски" из города София.

Спарринг начнется в 16:00 по киевскому времени. Трансляция встречи состоится на YouTube-канале "Динамо".

Товарищеский матч, 2 февраля 2024 год

"Динамо" – "Левски" 16:00

Трансляция - YouTube-канал "Динамо"