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Динамо - Левски. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Динамо - Левски. Смотреть онлайн товарищеский матч
Фото: ФК Динамо Київ
В пятницу, 2 февраля, "Динамо" проведет свой четвертый матч на зимних сборах в Турции. Соперником подопечных Александра Шовковского будет болгарский "Левски" из города София.
Спарринг начнется в 16:00 по киевскому времени. Трансляция встречи состоится на YouTube-канале "Динамо".
Товарищеский матч, 2 февраля 2024 год
"Динамо" – "Левски" 16:00
Трансляция - YouTube-канал "Динамо"
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Источник:YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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