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Динамо - Левски. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Премьер-лига

Динамо - Левски. Смотреть онлайн товарищеский матч

Динамо - Левски. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Фото: ФК Динамо Київ

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В пятницу, 2 февраля, "Динамо" проведет свой четвертый матч на зимних сборах в Турции. Соперником подопечных Александра Шовковского будет болгарский "Левски" из города София.

Спарринг начнется в 16:00 по киевскому времени. Трансляция встречи состоится на YouTube-канале "Динамо".

Товарищеский матч, 2 февраля 2024 год
"Динамо" – "Левски" 16:00
Трансляция - YouTube-канал "Динамо"

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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