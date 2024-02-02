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Полесье – Кальмар. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Премьер-лига

Полесье – Кальмар. Смотреть онлайн товарищеский матч

Полесье – Кальмар. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Фото: ФК Полісся

Новина українською

В пятницу, 2 февраля, "Полесье" сыграет матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Испании. На этот раз украинская команда встретится со шведским клубом "Кальмар".

Контрольная игра начнется в 18:00 по Киеву. Смотреть поединок можно на YouTube-канале житомирян.

Товарищеский матч, 2 февраля 2024 год
"Полесье" – "Кальмар" 18:00
Трансляция - YouTube-канал "Полесья"

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Полесье (Житомир) Кальмар смотреть футбол онлайн
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Источник:
YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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