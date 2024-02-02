Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полесье – Кальмар. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Полесье – Кальмар. Смотреть онлайн товарищеский матч
Фото: ФК Полісся
В пятницу, 2 февраля, "Полесье" сыграет матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Испании. На этот раз украинская команда встретится со шведским клубом "Кальмар".
Контрольная игра начнется в 18:00 по Киеву. Смотреть поединок можно на YouTube-канале житомирян.
Товарищеский матч, 2 февраля 2024 год
"Полесье" – "Кальмар" 18:00
Трансляция - YouTube-канал "Полесья"
По теме
Оцените этот материал:
Источник:YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Топ-сделки в последний день трансферного окна, новый контракт Судакова и Моуриньо просится в Барселону. Главные новости за 1 февраля
- Лучший день Хоселу. Хетафе — Реал Мадрид 0:2. Видео голов и обзор матча
- АПЛ. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 3:4. Безумное завершение матча
- "От вас ничего не скроешь". Шацких признался, что его дочь встречается с игроком Динамо
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн