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ЛНЗ - Земплин. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
ЛНЗ - Земплин: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 02.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
upl.ua
В пятницу, второго февраля, ЛНЗ проведет свой очередной матч на турецких сборах. Начало матча - в 10:00.
В составе ЛНЗ - два игрока на просмотре.
Контрольный матч
ЛНЗ (Украина) - "Земплин" (Словакия)
Видеотрансляция - YouTube
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Источник:YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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