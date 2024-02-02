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ЛНЗ - Земплин. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Премьер-лига
Обновлено

ЛНЗ - Земплин: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 02.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

ЛНЗ - Земплин. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

upl.ua

Новина українською

В пятницу, второго февраля, ЛНЗ проведет свой очередной матч на турецких сборах. Начало матча - в 10:00.

В составе ЛНЗ - два игрока на просмотре.

Контрольный матч

ЛНЗ (Украина) - "Земплин" (Словакия)

Видеотрансляция - YouTube

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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