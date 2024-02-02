Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря анонсировала подписание. Накануне Эштрела официально объявила об уходе нападающего
Сенегальский форвард
фото из свободных источников
Луганская "Заря" в своих соцсетях анонсировала подписание. Клуб не раскрывает имени потенциального новичка, но заигрывает с болельщиками.
Вероятнее всего, "Заря" намекает на сенегальского форварда "Эштрелы" Алиуна Ндура, об отъезде в Украину которого накануне официально объявил португальский клуб.
Это будет аренда до конца текущего сезона. "Заря" также будет иметь право выкупить контракт футболиста.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ФК Зоря
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Топ-сделки в последний день трансферного окна, новый контракт Судакова и Моуриньо просится в Барселону. Главные новости за 1 февраля
- Лион совершает топ-покупку, шпоры урвали вундеркинда из-под рук Барсы. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Скрипник: Ты можешь выигрывать 5:0, но ты должен с уважением относится к тем ребятам, которые играют против тебя
- "От вас ничего не скроешь". Шацких признался, что его дочь встречается с игроком Динамо
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн