Заря анонсировала подписание. Накануне Эштрела официально объявила об уходе нападающего

Луганская "Заря" в своих соцсетях анонсировала подписание. Клуб не раскрывает имени потенциального новичка, но заигрывает с болельщиками.

Вероятнее всего, "Заря" намекает на сенегальского форварда "Эштрелы" Алиуна Ндура, об отъезде в Украину которого накануне официально объявил португальский клуб.

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Это будет аренда до конца текущего сезона. "Заря" также будет иметь право выкупить контракт футболиста.