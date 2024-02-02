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"Это точно усиление". Президент Вереса - об аренде двух игроков Полесья

Премьер-лига

Иван Надеин - о комплектации команды перед весенней частью сезона

"Это точно усиление". Президент Вереса - об аренде двух игроков Полесья

Фото: НК Верес

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Президент "Вереса" Иван Надеин прокомментировал аренду двух хавбеков "Полесья" Дмитрия Шастала и Дениса Янакова.

"Посетил тренировочный лагерь "Полесья". Мы поговорили с руководством клуба, с игроками. Затем много общались в дороге, потому что ехали в Турцию вместе с Дмитрием и Денисом. Я увидел, что у них обоих есть мотивация помогать нашей команде и подтвердить, что они футболисты высокого класса. Это история win-win, когда от аренды выигрываем мы, игроки и "Полесье".

Я всем сразу сказал, что мы не хотим ограничиваться полугодовой арендой. Если все будет удаваться - почему бы не продолжить сотрудничество. Благодарны президенту "Полесья", что пошел нам на встречу.

Дмитрий и Денис - это для нас точно усиление. Конкуренция в команде почти максимальная. Нужно найти еще одного опорника и мы будем готовы к борьбе за сохранение места в УПЛ", - рассказал Надеин.

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Верес (Ровно) Полесье (Житомир) Денис Янаков Дмитрий Шастал Иван Надеин
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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