Вице-президент Кривбасса отреагировал на слухи, что его отстранили от сфер влияния в клубе

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин в шутливой форме отреагировал на инсайд ведущего ТаТоТаке Максима Гиленко о том, что его ограничили в полномочиях.

Он записал видеообращение к ТаТоТаке на клубной базе в Кривом Роге

"Вам в проект ведущий не нужен? А то тут говорят, что в "Кривбассе" от всего отодвинули меня… Вот ищу, чтобы немножко где-то поработать. Нет?", - сказал Артем.