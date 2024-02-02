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Вице-президент Кривбасса отреагировал на слухи, что его отстранили от сфер влияния в клубе
Артем Гагарин в шутливой форме прокомментировал инсайд
Скриншот: канал Кривбасса на YouTube
Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин в шутливой форме отреагировал на инсайд ведущего ТаТоТаке Максима Гиленко о том, что его ограничили в полномочиях.
Он записал видеообращение к ТаТоТаке на клубной базе в Кривом Роге
"Вам в проект ведущий не нужен? А то тут говорят, что в "Кривбассе" от всего отодвинули меня… Вот ищу, чтобы немножко где-то поработать. Нет?", - сказал Артем.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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