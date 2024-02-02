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Вице-президент Кривбасса отреагировал на слухи, что его отстранили от сфер влияния в клубе

Премьер-лига

Артем Гагарин в шутливой форме прокомментировал инсайд

Вице-президент Кривбасса отреагировал на слухи, что его отстранили от сфер влияния в клубе

Скриншот: канал Кривбасса на YouTube

Новина українською

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин в шутливой форме отреагировал на инсайд ведущего ТаТоТаке Максима Гиленко о том, что его ограничили в полномочиях.

Он записал видеообращение к ТаТоТаке на клубной базе в Кривом Роге

"Вам в проект ведущий не нужен? А то тут говорят, что в "Кривбассе" от всего отодвинули меня… Вот ищу, чтобы немножко где-то поработать. Нет?", - сказал Артем.

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Кривбасс (Кривой Рог) Артем Гагарин
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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