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Динамо: Военнообязанные футболисты, а также часть других работников нашего клуба забронированы от мобилизации
Клуб имеет статус критически важного предприятия
Фото: ФК Динамо Київ
В киевском "Динамо" ответили на запрос по поводу брони от мобилизации у игроков и работников клуба.
"Военнообязанные футболисты ФК "Динамо" (т.е. старше 27 лет), а также часть других работников нашего клуба забронированы в порядке, определенном действующим законодательством Украины.
ФК "Динамо" признан критически важным для функционирования экономики предприятием в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины №76 от 27 января 2023 года. Именно этот документ подробно определяет право, механизм и процедуру бронирования части сотрудников нашего предприятия или любого другого, имеющего статус критически важного.
Отметим, что 17 мая 2023 года Приказом Минспорта ФК "Динамо" было признано соответствующим четырем (из трех необходимых) критериям критически важного предприятия. Среди показателей, на основании которых принято такое решение – уплаченная сумма налогов, уровень заработной платы в клубе, отсутствие задолженности по ЕСВ и важность для сектора национальной экономики в сфере физической культуры и спорта", – говорится в ответе.
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