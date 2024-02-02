Шахтер: Клуб получил статус критически важного предприятия для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения

В донецком "Шахтере" ответил на запрос касательно наличии у игроков и работников бронирования от мобилизации, а у клуба статуса критически важного предприятия.

"Информируем, что клуб получил статус предприятия, которое является критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в соответствии с положениями Порядка и критериев определения предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 2023 г. No 76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время" (далее – Порядок).

Механизм бронирования военнообязанных работников предприятий, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период определен п.8 Порядка.

Стоит отметить, что футбольные клубы не наделены дополнительными преимуществами или упрощениями в процессе бронирования своих работников. Бронирование осуществляется на общих основаниях, которые применяются ко всем предприятиям, наделенных соответствующим статусом.

Клуб подает соответствующий пакет документов в центральный орган исполнительной власти по соответствующей сфере управления (прим. Министерство молодежи и спорта Украины), который в дальнейшем рассматривается Генеральным штабом Вооруженных Сил и Минэкономики.

По результатам рассмотрения Минэкономики принимает решение о бронировании военнообязанных или отказе в бронировании.

Клуб осуществляет бронирование своих военнообязанных работников, включая футболистов, в соответствии с положениями Порядка. Клуб лишен законной возможности предоставить конкретную информацию о забронированных работниках, учитывая ограничения действующего законодательства", — говорится в ответе.