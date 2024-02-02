Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер: Клуб получил статус критически важного предприятия для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения
В клубе рассказали о наличии у игроков брони от мобилизации
Фото: ФК Шахтар
В донецком "Шахтере" ответил на запрос касательно наличии у игроков и работников бронирования от мобилизации, а у клуба статуса критически важного предприятия.
"Информируем, что клуб получил статус предприятия, которое является критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в соответствии с положениями Порядка и критериев определения предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 2023 г. No 76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время" (далее – Порядок).
Механизм бронирования военнообязанных работников предприятий, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период определен п.8 Порядка.
Стоит отметить, что футбольные клубы не наделены дополнительными преимуществами или упрощениями в процессе бронирования своих работников. Бронирование осуществляется на общих основаниях, которые применяются ко всем предприятиям, наделенных соответствующим статусом.
Клуб подает соответствующий пакет документов в центральный орган исполнительной власти по соответствующей сфере управления (прим. Министерство молодежи и спорта Украины), который в дальнейшем рассматривается Генеральным штабом Вооруженных Сил и Минэкономики.
По результатам рассмотрения Минэкономики принимает решение о бронировании военнообязанных или отказе в бронировании.
Клуб осуществляет бронирование своих военнообязанных работников, включая футболистов, в соответствии с положениями Порядка. Клуб лишен законной возможности предоставить конкретную информацию о забронированных работниках, учитывая ограничения действующего законодательства", — говорится в ответе.
Популярное сейчас
- В Госдепе США отреагировали на заявления Путина о "демилитаризованной зоне" в Украине
- Экс-защитника сборной Боливии Хауреги убили во время футбольного матча
- Топ-сделки в последний день трансферного окна, новый контракт Судакова и Моуриньо просится в Барселону. Главные новости за 1 февраля
- Вернидуб: Зеленский очень хотел, чтобы Кривбасс возродился, но он хорошо относится и к Шахтеру, Динамо и другим клубам
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО