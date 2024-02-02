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Заря подтвердила подписание форварда Эштрелы
Алиун Ндур - игрок луганского клуба
Фото: ФК Зоря Луганськ
"Заря" на своем официальном сайте подтвердила подписание сенегальского форварда "Эштрелы" Алиуна Ндура.
Это будет аренда до конца текущего сезона. Сообщалось, что у луганчан будет возможность выкупить игрока за 300 тысяч евро. Также была информация, что луганский клуб будет в полном объеме платить зарплату футболисту.
Ндур перебрался в "Эштрелу" летом 2023 года из "Белененсеша". В текущем сезоне чемпионата Португалии сыграл 9 матчей (162 минуты), в которых отдал 1 ассист.
До этого 22-летний Ндур играл в Сенегале, а также в Чехии, США, Португалии и Франции.
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