Заря подтвердила подписание форварда Эштрелы

"Заря" на своем официальном сайте подтвердила подписание сенегальского форварда "Эштрелы" Алиуна Ндура.

Это будет аренда до конца текущего сезона. Сообщалось, что у луганчан будет возможность выкупить игрока за 300 тысяч евро. Также была информация, что луганский клуб будет в полном объеме платить зарплату футболисту.

Ндур перебрался в "Эштрелу" летом 2023 года из "Белененсеша". В текущем сезоне чемпионата Португалии сыграл 9 матчей (162 минуты), в которых отдал 1 ассист.

До этого 22-летний Ндур играл в Сенегале, а также в Чехии, США, Португалии и Франции.