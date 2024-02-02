  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бразильский легионера клуба УПЛ продолжит карьеру в Мексике
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бразильский легионера клуба УПЛ продолжит карьеру в Мексике

Премьер-лига

Эдсон на правах аренды будет играть за "Хуарес"

Бразильский легионера клуба УПЛ продолжит карьеру в Мексике

Фото: ФК Рух

Новина українською

Опорный полузащитник "Руха" Эдсон Фернандо продолжит карьеру в Мексике, сообщает пресс-служба львовян.

Бразилец на правах аренды перешел в "Хуарес". Срок соглашения - один год с правом выкупа.

Эдсон Фернандо стал игроком "желто-черных" в январе 2022 года из "Баи". Из-за начала полномасштабного вторжения игрок отправился в аренду до конца года в "Атлетико Гойяненсе".

В декабре 2022 года Эдсон вернулся в стан "Руха" и с тех пор сыграл в 18 матчах УПЛ. В текущем сезоне бразильский легионер провел 13 поединков (853 минуты), в которых получил 4 желтых карточки и результативными действиями не отличался.

"Хуарес" занимает 16-е место в таблице элитного мексиканского дивизиона.

По теме
yellow-arrow
Ворскла одержала четвертую победу на сборах. Ее принес гол новичка
yellow-arrow
Подготовка продолжается. Текстовый онлайн товарищеского матча Динамо - Левски
yellow-arrow
Динамо - Левски. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Рух (Львов) Эдсон
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости