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Бразильский легионера клуба УПЛ продолжит карьеру в Мексике
Эдсон на правах аренды будет играть за "Хуарес"
Фото: ФК Рух
Опорный полузащитник "Руха" Эдсон Фернандо продолжит карьеру в Мексике, сообщает пресс-служба львовян.
Бразилец на правах аренды перешел в "Хуарес". Срок соглашения - один год с правом выкупа.
Эдсон Фернандо стал игроком "желто-черных" в январе 2022 года из "Баи". Из-за начала полномасштабного вторжения игрок отправился в аренду до конца года в "Атлетико Гойяненсе".
В декабре 2022 года Эдсон вернулся в стан "Руха" и с тех пор сыграл в 18 матчах УПЛ. В текущем сезоне бразильский легионер провел 13 поединков (853 минуты), в которых получил 4 желтых карточки и результативными действиями не отличался.
"Хуарес" занимает 16-е место в таблице элитного мексиканского дивизиона.
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