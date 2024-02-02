Бразильский легионера клуба УПЛ продолжит карьеру в Мексике

Опорный полузащитник "Руха" Эдсон Фернандо продолжит карьеру в Мексике, сообщает пресс-служба львовян.

Бразилец на правах аренды перешел в "Хуарес". Срок соглашения - один год с правом выкупа.

Эдсон Фернандо стал игроком "желто-черных" в январе 2022 года из "Баи". Из-за начала полномасштабного вторжения игрок отправился в аренду до конца года в "Атлетико Гойяненсе".

В декабре 2022 года Эдсон вернулся в стан "Руха" и с тех пор сыграл в 18 матчах УПЛ. В текущем сезоне бразильский легионер провел 13 поединков (853 минуты), в которых получил 4 желтых карточки и результативными действиями не отличался.

"Хуарес" занимает 16-е место в таблице элитного мексиканского дивизиона.