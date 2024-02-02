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Янаков - о своей аренде: Можно и Вересу помочь, и получить игровую практику
Игровая практика - основная причина перехода
Фото: НК Верес
Новичок "Вереса" Денис Янаков прокомментировал свой
"Очень ждали приезда с Шасталом, чтобы познакомиться со всеми и начать работать. Мне позвонил президент "Полесья", сказал, что есть такой вариант. Можно и "Вересу" помочь, и получить игровую практику. Для меня неважно: это полноценный контракт или аренда - нужно выходить и выигрывать каждую игру", - сказал Янаков.
Напомним, что в весенней части сезона в "Полесье" Янаков провел 5 поединков в УПЛ, в которых забил 1 гол.
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