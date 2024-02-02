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Верес проведет благотворительный матч с немецким клубом - деньги пойдут на развитие академии и футбольной инфраструктуры

Премьер-лига
Обновлено

Благотворительная инициатива Вереса

Верес проведет благотворительный матч с немецким клубом - деньги пойдут на развитие академии и футбольной инфраструктуры

nkveres.com

Новина українською

"Верес" проведет благотворительный матч с немецким клубом "Рот-Вайсс Эссен" из третьей германской Бундеслиги.

Игра запланирована на 23 марта и состоится в немецком городе Эссен на местном стадионе Stadion an der Hafenstraße.

Ровно и Эссен - города-побратимы - в этом городе неоднократно проходили акции солидарности с Украиной. Также Эссен принял у себя более 10 000 украинцев.

"Верес" отмечает, что все средства, которые будут собраны от продажи билетов, пойдут на развитие детской академии и футбольной инфраструктуры.

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Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
02.02.2024 в 18:43
essen (нем.) - еда
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Комментарии 3
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.02.2024 в 18:43
essen (нем.) - еда
Ответить
0
0
Romerik (YNWA)
02.02.2024 в 17:23
В чому благодійність? Побудувати сарай собі на базі, для себе ж? Благодійники х*єві...
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2
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
02.02.2024 в 17:18
Яка нафуй інфраструктура, це щоб козломордим дісталася? Дебели.
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