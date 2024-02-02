Верес проведет благотворительный матч с немецким клубом - деньги пойдут на развитие академии и футбольной инфраструктуры

" Верес " проведет благотворительный матч с немецким клубом "Рот-Вайсс Эссен" из третьей германской Бундеслиги.

Игра запланирована на 23 марта и состоится в немецком городе Эссен на местном стадионе Stadion an der Hafenstraße.

Ровно и Эссен - города-побратимы - в этом городе неоднократно проходили акции солидарности с Украиной. Также Эссен принял у себя более 10 000 украинцев.

"Верес" отмечает, что все средства, которые будут собраны от продажи билетов, пойдут на развитие детской академии и футбольной инфраструктуры.