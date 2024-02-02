Динамо интересовалось еще одним колумбийским центрбеком

" Динамо " этой зимой интересовалось центрбеком колумбийского "Мильонариоса" Андресом Льинасом. Об этом сообщает украинский журналист Владимир Зверов.

Источник говорит о том, что 26-летний игрок сборной Колумбии (4 матча) находился в лонг-листе "Динамо", однако позже киевляне отказались от кандидатуры.

Вероятно, киевляне остановили свой выбор на еще одном колумбийском центрбеке Брайане Себальосе, с которым, как недавно писали СМИ, "Динамо" актвично ведет переговоры.

В 2024 году Андрес Льинас провел уже 5 официальных матчей за "Мильонариос" без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2.6 миллионов евро.