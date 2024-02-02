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Динамо интересовалось еще одним колумбийским центрбеком
Андрес Льинас находился в лонг-листе киевлян
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Источник говорит о том, что 26-летний игрок сборной Колумбии (4 матча) находился в лонг-листе "Динамо", однако позже киевляне отказались от кандидатуры.
Вероятно, киевляне остановили свой выбор на еще одном колумбийском центрбеке Брайане Себальосе, с которым, как недавно писали СМИ,
В 2024 году Андрес Льинас провел уже 5 официальных матчей за "Мильонариос" без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2.6 миллионов евро.
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