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Не впечатляет. Динамо в турецком спарринге проиграло болгарскому Левски

Премьер-лига

Сегодня киевляне показали совершенно пресную игру

Не впечатляет. Динамо в турецком спарринге проиграло болгарскому Левски

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

2 января "Динамо" провело свой 4-й спарринг на зимних сборах в Турции. Сегодня киевляне провели матч с болгарским "Левски", который сейчас тренирует хорошо знакомый украинским болельщикам Николай Костов.

После разгромной победы 5:1 в прошлом спарринге над "Пахтакором", подумалось, что киевляне уже начали находить себя на сборах, однако сегодняшний матч перечеркнул весь позитив от прошлого поединка.

"Левски" на протяжении всего матча выглядел лучше. "Динамо" играло плохо, а местами и очень плохо. За весь матч киевляне не придумали ни одного опасного соперника у ворот соперника, проигрывали борьбу, не могли связать пару-тройку пасов в атаке, нервничали, довольно часто фолили, иногда и на желтые карточки (и это в спарринге).

Болгары не сказать, что показывали выдающуюся игру, но свои моменты имели, и могли забивать больше чем один гол.

В итоге, все закончилось минимальной победой "Левски" с голом после красивого дальнего удара Галчева в середине второго тайма.

0:1 и не самые приятные впечатления от игры "Динамо" сегодня.

Свой следующий спарринг "Динамо" запланировало на 8 февраля против латвийской "Лиепаи".

"Динамо" - "Левски" 0:1

Гол: Галчев (23)

"Динамо" (стартовый состав): Нещерет - Гусев, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Рамадани, Царенко, Караваев, Бенито, Ванат

"Динамо" (второй тайм): Бущан, Дячук, Биловар, Сирота, Дубинчак, Бражко (Царенко, 68), Андриевский, Малыш, Волошин, Пашко (Диалло, 74), Матвиенко

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