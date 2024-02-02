Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не впечатляет. Динамо в турецком спарринге проиграло болгарскому Левски
Сегодня киевляне показали совершенно пресную игру
fcdynamo.com
2 января "
"Левски" на протяжении всего матча выглядел лучше. "Динамо" играло плохо, а местами и очень плохо. За весь матч киевляне не придумали ни одного опасного соперника у ворот соперника, проигрывали борьбу, не могли связать пару-тройку пасов в атаке, нервничали, довольно часто фолили, иногда и на желтые карточки (и это в спарринге).
Болгары не сказать, что показывали выдающуюся игру, но свои моменты имели, и могли забивать больше чем один гол.
В итоге, все закончилось минимальной победой "Левски" с голом после красивого дальнего удара Галчева в середине второго тайма.
0:1 и не самые приятные впечатления от игры "Динамо" сегодня.
Свой следующий спарринг "Динамо" запланировало на 8 февраля против латвийской "Лиепаи".
"Динамо" - "Левски" 0:1
Гол: Галчев (23)
"Динамо" (стартовый состав): Нещерет - Гусев, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Рамадани, Царенко, Караваев, Бенито, Ванат
"Динамо" (второй тайм): Бущан, Дячук, Биловар, Сирота, Дубинчак, Бражко (Царенко, 68), Андриевский, Малыш, Волошин, Пашко (Диалло, 74), Матвиенко
Популярное сейчас
- В Госдепе США отреагировали на заявления Путина о "демилитаризованной зоне" в Украине
- СМИ: В результате удара по аэродрому Бельбек был ликвидирован российский генерал
- Бывший полузащитник МЮ: Я жил вместе с Роналду, и пока он тренировался - я спал
- Вернидуб: Зеленский очень хотел, чтобы Кривбасс возродился, но он хорошо относится и к Шахтеру, Динамо и другим клубам
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО